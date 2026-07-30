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TÊNIS Djokovic anuncia seu retorno no Masters 1000 de Cincinnati Djokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam, tem limitado cada vez mais suas participações no circuito para além dos quatro principais torneios devido a limitações físicas

O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (30) que retornará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati (13 a 23 de agosto), pouco mais de um mês após perder nas semifinais de Wimbledon.

"Estou feliz em anunciar que retornarei para o torneio de Cincinnati", declarou o jogador, atualmente o número 5 do ranking mundial, em um vídeo publicado no Instagram e compartilhado pela conta oficial do torneio.

"É a primeira vez desde 2023, quando disputei uma das melhores finais de Masters 1000 em três sets da minha carreira", continuou o sérvio, referindo-se à sua vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, com parciais de 5-7, 7-6 [9/7] e 7-6 [7/4]) após três horas e 49 minutos de jogo.

Djokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam, tem limitado cada vez mais suas participações no circuito para além dos quatro principais torneios. Sua última partida foi a derrota na semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, que acabou conquistando o título.

O sérvio se queixa frequentemente de problemas físicos, o que alimenta rumores sobre sua aposentadoria. Djokovic já havia anunciado anteriormente que não participaria do Masters 1000 de Montreal (2 a 13 de agosto), evento que antecede o de Cincinnati.

Seu próximo compromisso será o US Open (30 de agosto a 13 de setembro), onde buscará seu 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde no tênis masculino e feminino.

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