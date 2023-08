A- A+

Tênis Djokovic atropela espanhol Zapata e avança no US Open; Tsitsipas é eliminado Djoko enfrenta conterrâneo na próxima rodada do Aberto dos Estados Unidos

O sérvio Novak Djokovic se classificou para a terceira rodada do US Open, ao não tomar conhecimento do espanhol Bernabé Zapata nesta quarta-feira (30).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, em uma hora e 59 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

"O primeiro set foi complicado por causa do calor e da umidade. Depois a sombra cobriu a quadra e melhorou um pouco. Mas é o mesmo para os dois jogadores", comentou o sérvio após a partida.

"Não comecei muito bem, mas no segundo e terceiro sets elevei meu nível", acrescentou 'Nole', que perdeu apenas 10 games em seus dois jogos no torneio até aqui.

Djokovic, que quer ampliar seu recorde de 23 títulos de Grand Slam, vai enfrentar na próxima fase seu compatriota Laslo Djere, que passou pelo francês Hugo Gaston.

Por sua vez, o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, foi eliminado pelo jovem suíço Dominic Stricker, de 21 anos, em mais uma decepção nos Estados Unidos.

Tsitsipas, vice-campeão do Aberto da Austrália no início do ano e finalista de Roland Garros em 2021, caiu por 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) e 6-3, em um duelo de mais de quatro horas.

Em suas duas participações anteriores no Grand Slam de Nova York, o grego foi eliminado na primeira rodada em 2022 e na terceira em 2021.

Stricker, número 128 no ranking da ATP, vai enfrentar na próxima fase o francês Benjamin Bonzi, que bateu o americano Christopher Eubanks.

