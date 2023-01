A- A+

Tênis Djokovic avança à terceira fase no Aberto da Austrália Sérvio venceu francês Enzo Couacoud, número 191 do mundo

Depois da eliminação de Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic sobreviveu nesta quinta-feira à segunda rodada do Aberto da Austrália, que derrubou alguns cabeças de chave como o norueguês Casper Ruud e a tunisiana Ons Jabeur, que tropeçaram em adversários de ranking inferior.

A sombra de uma nova surpresa pairou sobre a Rod Laver Arena quando o francês Enzo Couacoud, número 191 do mundo, venceu o segundo set contra Djokovic, que sentiu uma lesão na perna durante a partida.

Couacoud, de 27 anos, fez pontos brilhantes nesse set, como um lob defensivo seguido de uma direita fora do alcance do sérvio e um voleio poderoso depois de deslocar o adversário. Com dores na cocha direita e incomodado com espectadores que, segundo ele, o perturbavam, 'Nole' acabou com as dúvidas e fechou os dois sets seguintes em apenas 70 minutos (6-1, 6-7 [5/7], 6-2, 6-0).

"Enzo merece crédito. Ele jogou um tênis realmente fantástico, especialmente no segundo set", disse o sérvio de 35 anos. "Mas consegui responder no terceiro set e especialmente no quarto", acrescentou. Grande favorito ao título em seu retorno à Austrália depois da deportação do ano passado, a lesão coloca em xeque suas expectativas.

"Estou preocupado, não vou mentir (...) Vou levar dia a dia, jogo a jogo e veremos como será", disse 'Nole', cujo próximo adversário será o búlgaro Grigor Dimitrov (N. 28).

- Maldição da Netflix? -

O caminho de Djokovic ficou mais fácil, em tese, com a eliminação de vários favoritos em seu lado da chave, começando pelo número 3 do mundo, Casper Ruud. Na mesma Rod Laver Arena, Ruud caiu para o americano Jenson Brooksby (N. 39) com parciais de por 6-3, 7-5, 6-7 (4/7), 6-2.

Longe do nível que o levou em 2022 às finais de Roland Garros e do US Open, o norueguês conseguiu salvar três match points e vencer o terceiro set, mas acabou sendo derrotado no quarto. Com a eliminação de Ruud, restam dois jogadores na disputa com chances de assumir a liderança do ranking da ATP, atualmente nas mãos do espanhol Carlos Alcaraz (fora do torneio por lesão): Djokovic e o grego Stefanos Tsitsipas, que precisam conquistar o título para tanto.

A queda do norueguês não foi a única surpresa do dia. O americano Taylor Fritz (N.9) e o alemão Alexander Zverev (N.13), foram eliminados pelo australiano Alexei Popyrin (N. 113) e o americano Michael Mmoh (N.107), respectivamente.

Entre as mulheres, a número 2 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, caiu para a tcheca Marketa Vondrousova (6-1, 5-7, 6-1), finalista de Roland Garros em 2019 e atualmente número 86 do ranking da WTA. A jovem americana de origem ucraniana Katie Volynets (N. 113) tirou do torneio a russa Veronika Kudermetova (N. 9) e dedicou a vitória à sua família que ainda vive em Kiev.

Coincidência ou não, as eliminações de Ruud, Jabeur e Fritz alimentaram a chamada 'maldição da Netflix'. Dos dez tenistas que aparecem na nova série documental "Break Point" da plataforma, sete sofreram lesões ou eliminações precoces.

Mas nem tudo foi surpresa: o russo Andrey Rublev e o dinamarquês Holger Rune, assim como a francesa Caroline Garcia e a bielorrussa Aryna Sabalenka, cumpriram os prognósticos e passaram para a terceira rodada.

