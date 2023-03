A- A+

Tênis Djokovic avança às quartas de final do ATP 500 de Dubai Sérvio, que busca o sexto título do torneio dos Emirados, venceu o holandês Tallon Griekspoor, por 2 sets a 0

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou nesta quarta-feira para as quartas de final do ATP 500 de Dubai ao vencer o holandês Tallon Griekspoor.

Djokovic, que busca seu sexto título no torneio dos Emirados Árabes Unidos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 21 minutos de partida.

'Nole' já soma 14 vitórias e está invicto na temporada, depois da conquista em janeiro do Aberto da Austrália, seu 22º troféu de Grand Slam na carreira.

Horas antes, o russo Andrey Rublev, número seis do mundo, se classificou quase que milagrosamente para as quartas ao bater o espanhol Alejandro Davidovich, depois de salvar cinco match points.

Rublev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (8/6) e 7-6 (7/3), passando por dois tie breaks.

"Sair perdendo por 6 a 1 no tie break (do segundo set) e salvar cinco match points, acho que é algo que nunca tinha passado na minha vida antes", admitiu o tenista russo depois da partida.

