A- A+

Tênis Djokovic avança às semifinais do ATP Finals após vitória de Sinner sobre Rune Mais cedo, Djokovic derrotou o polonês Hubert Hurkacz, mas precisava esperar o resultado do duelo entre Sinner e Rune para saber se avançava no torneio ou se seria eliminado

O tenista italiano Jannik Sinner, número 4 do mundo, derrotou o dinamarquês Holger Rune (8º) na última quinta-feira (16), pelo Grupo Verde do ATP Finals, resultado que deu indiretamente a classificação às semifinais para o sérvio Novak Djokovic (1º).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, em duas horas e 32 minutos.

Mais cedo, Djokovic derrotou o polonês Hubert Hurkacz (9º) por 7-6 (7/1), 4-6 e 6-1, mas precisava esperar o resultado do duelo entre Sinner e Rune para saber se avançava no torneio ou se seria eliminado.

'Nole' estaria fora caso o dinamarquês fosse o vencedor, mas a vitória de Sinner, a terceira em três jogos, permite ao astro sérvio avançar às semifinais como segundo colocado do grupo.

Djokovic, de 36 anos, precisou de três sets para vencer Rune na primeira rodada. Na segunda, foi derrotado por Sinner também em três sets.

A vitória sobre Hurkacz por 2 a 1 deixou o sérvio na expectativa, sem saber durante horas se continuaria na disputa ou se teria que se despedir do torneio.

"Fiz o que tinha que fazer, vamos ver o que acontece e se estarei ou não nas semifinais", declarou Djokovic após o jogo contra o polonês. Finalmente, ele pôde respirar aliviado com a derrota de Rune.

Sobre as dificuldades que teve contra Hurkacz, Djokovic admitiu que o polonês costuma ser um adversário duro de bater.

"Ele é um jogador que admiro muito fora das quadras, mas muitas vezes me causa problemas com seu saque", afirmou.

Feito histórico



Por sua vez, Sinner será o primeiro italiano a disputar as semifinais do ATP Finals.

Antes mesmo de enfrentar Rune, ele já estava classificado desde que Hurkacz, um de seus melhores amigos no circuito, venceu o segundo set contra Djokovic.

Por isso, Sinner jogou sem pressão e conseguiu sua terceira vitória em três jogos, para a alegria dos torcedores italianos que acompanham o torneio em Turim.

"Foi um jogo muito complicado. Nunca o tinha derrotado. Comecei bem, mas logo ficou difícil. Contra Holger, tudo começa do zero depois de cada set", analisou Sinner, que pareceu sofrer com dores nas costas a partir do segundo set.

"Vamos ver o que será possível fazer no sábado", disse o italiano, com certa cautela, pensando nas semifinais, em que irá enfrentar o segundo colocado do Grupo Vermelho, que será definido na sexta-feira.

Seus possíveis adversários são o russo Daniil Medvedev (3º), já classificado, o espanhol Carlos Alcaraz (2º), e o alemão Alexander Zverev (7º)

Veja também

Fórmula 1 Vídeos mostram momento em que Sainz, da Ferrari, passa por tampa de bueiro em pista do GP dos EUA