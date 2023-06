A- A+

Tênis Djokovic bate Alcaraz e vai à final em Roland Garros Tenista espanhol sofreu com cãibras no terceiro set e foi vencido facilmente pelo sérvio

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic fizeram uma espécie de final antecipada em Roland Garros, nesta sexta-feira. O sérvio, número 3 do mundo, saiu vencedor da semifinal contra o espanhol, primeiro do ranking do ATP, por 3 sets a 1 (parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1) e vai em busca do recorde histórico que pertence a Rafael Nadal.

Caso vença a final contra o vencedor de Casper Ruud e Alexander Zverev, Djokovic pode se isolar como maior campeão de Grand Slams na História, com 23 conquistas. Atualmente, o sérvio está empatado com o espanhol Rafael Nadal, com 22 títulos.

Tenistas com mais títulos de Grand Slam

1 – Novak Djokovic – 22

1 – Rafael Nadal – 22

3 – Roger Federer – 20

4 – Pete Sampras – 14

5 – Roy Emerson – 12

6 – Rod Laver – 11

6 – Björn Borg – 11

8 – Bill Tilden – 10

Djokovic vence Alcaraz

Embora os dois últimos sets tenham sido fáceis para Djokovic, até o terceiro, o jogo foi bastante acirrado e digno de aplausos. No primeiro set da partida, Alcaraz demorou um pouco para entrar no jogo e viu o sérvio quebrar seu saque e abrir 3 a 1. Na sequência, os dois foram confirmando seus saques até o número 3 do ranking fechar em 6 a 3.

No set seguinte, o nível do jogo aumentou e os pontos foram ficando cada vez mais equilibrados e bonitos. Com quebras de saques das duas partes, o set durou 1h17 minutos e o espanhol fechou em 7 a 5 para empatar a partida.

O jogo que tinha tudo para ficar cada vez mais intenso, acabou sendo minado pela lesão do tenista espanhol. Alcaraz sentiu câimbras no início do terceiro set, chegou a entregar o game praticamente sem jogar para o sérvio. Ele, claramente sem condições, permaneceu em quadra, mas foi presa fácil para Djokovic que fechou o terceiro e o quarto set em 6 a 1.

Após os dois primeiros sets, a partida já durava 2h10, os dois sets finais, somados, ficaram em pouco mais de uma hora e com uma série de interrupções. Além de quebrar o recorde de Rafael Nadal, Djokovic pode reassumir a liderança do ranking mundial se for campeão no domingo.

