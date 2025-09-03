Qua, 03 de Setembro

Tênis

Djokovic bate freguês Fritz, se iguala a Connors com 14 semifinais no US Open e desafia Alcaraz

Tenista sérvio busca conquistar o 25⁰ Grand Slam de sua carreira nos Estados Unidos

Novak Djokovic, tenista sérvio, enfrentará Carlos Alcaraz pela vaga na final do US OpenNovak Djokovic, tenista sérvio, enfrentará Carlos Alcaraz pela vaga na final do US Open - Foto: Charly Triballeau/AFP

Novak Djokovic está nas semifinais do US Open pela 14ª vez na carreira, alcançando marca do lendário norte-americano Jimmy Connors.

Dono de 10 finais no último Grand Slam do ano e tentando se igualar aos maiores campeões - somam cinco títulos -, o tetracampeão sérvio se garantiu com grande vitória diante do quarto do mundo e atual vice-campeão, Taylor Fritz, em quatro sets, parciais de 6/3, 7/5, 3/6 e 6/4 após 3h27, em noite com pedido de gritos das arquibancadas e de silêncio, bronca no árbitro e beijinhos irônicos à torcida.

Foi simplesmente a 15ª vitória do cabeça de chave 7 diante de um norte-americano no complexo de Flushing Meadows e a 11ª no confronto - jamais perdeu de Fritz. Mesmo com a torcida contra em Nova York, o sérvio jamais foi batido por um tenista local no Grand Slam. Manteve os 100% de aproveitamento com maestria e merecimento.

Recordista e dono de 24 títulos de Majors, Djokovic terá pela frente o embalado espanhol Carlos Alcaraz, que vem de cinco decisões seguidas na temporada e ainda não perdeu sets na competição. O tão aguardado jogo será apenas na sexta-feira, dando tempo para o sérvio de 38 anos descansar.

Djokovic entrou em quadra no Arthur Ashe Stadium sob desconfiança após sentir problemas musculares nos jogos anteriores do US Open. Mas o começo diante do atual vice-campeão demonstrou que as dores nas costas e no pescoço faziam parte do passado. Esbanjando toda sua categoria, o sérvio abriu logo 3 a 0.

Sob forte apoio dos americanos, Fritz só desencantou no placar no quarto game, encaixando boas e potentes direitas. Sabia, contudo, que precisaria devolver a quebra para voltar na parcial Um tanto nervoso e errando bolas fáceis, viu o oponente abrir 5 a 2 com ace.

O representante da casa salvou um set point no serviço e teve dois break points a seguir, mas Djokovic se recuperou em linda troca de pontos (pediu os gritos da torcida com a mão na orelha) Em longa parcial, com outras três oportunidades de quebra desperdiçadas por Fritz, Djokovic não se abalou e fechou por 6 a 3 após bola fora.

Nada parecia abalar Djokovic após defender cinco break points no nono game. Fritz começou o segundo set pressionando o serviço do sérvio, teve outras duas oportunidades logo de cara e não se deu bem. Ficou visivelmente irritado ao não conseguir fazer 3 a 1. O lindo golpe para o empate por 2 a 2 foi aplaudido de pé.

Cada vez mais irritado por não triunfar no serviço do número 7 do mundo - havia desperdiçado as nove oportunidades até então -, Fritz se descontrolou no sétimo game e acabou quebrado. A toalha na cabeça demonstrava toda sua frustração. Com apoio da torcida, recuperou momentaneamente o emocional, conseguiu reagir e, na 11ª chance, enfim quebrou para buscar o 5 a 5.

Na hora da virada, entretanto, o braço de Fritz pesou, ele errou o saque sete vezes e com dupla falta, voltou a ficar em desvantagem. Djokovic não deu brechas e ampliou sua vantagem para 2 a 0 com 7 a 5 e beijinhos às arquibancadas.

Sem poder mais errar, o americano largou o terceiro set ainda sofrendo com o serviço e passando aperto desnecessário após abrir 40 a 0. A batalha de Djokovic se prolongava às arquibancadas e ele pediu silêncio após fechar um game.

Após mais de duas horas de jogo, o problema no pescoço começou a incomodar o sérvio. E o barulho dos americanos também. O sérvio evitou sacar, reclamou com o árbitro e levou sonora vaia. "Você tem de fazer algo a mais. Só ficar falando obrigado não adianta", protestou. Perdeu a paciência e o game, ficando atrás com 3 a 1 após curta alta. Fritz embalou e fechou o set por 6 a 3.

O equilíbrio dominou o quarto set, com os tenistas muito bem no saque e com Fritz mais seguro na disputa dos pontos, mesmo com Djokovic andando na frente. Com 5 a 4, veio a buscada chance de quebra na parcial: um duplo match point com 15 a 40. O sérvio desperdiçou as duas oportunidades. Na terceira chance, fez a festa após dupla falta do americano.

