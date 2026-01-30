Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tênis

Djokovic bate Sinner em jogo de 5 sets e faz a 11ª final do Australian Open contra Alcaraz

Sérvio buscará o título do Grand Slam contra o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, neste domingo (1)

Reportar Erro
Novak Djokovic venceu Jannik Sinner na semifinal do Australian OpenNovak Djokovic venceu Jannik Sinner na semifinal do Australian Open - Foto: Izhar Khan/AFP

Em um jogo bastante disputado, com direito a cinco sets, Novak Djokovic derrotou Jannik Sinner na manhã desta sexta-feira, e faz agora a sua 11ª decisão do Australian Open.

Em sua longeva e vitoriosa carreira, ele nunca perdeu uma final em Melbourne. Na batalha contra o italiano, que teve duração de 4h12, o número quatro do mundo confirmou a vaga na decisão com parciais de 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 e 6/4.

No jogo que vale o troféu, o adversário já está definido. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou o seu favoritismo, mas teve de sofrer literalmente (sentiu cãimbras) e suportar um duelo de 5h27 para triunfar sobre o alemão Alexander Zverev também pelo placar de 3 sets a 2. A final acontece neste domingo.

Leia também

• Carlos Alcaraz imita comemoração de Fernando Alonso após vitória no Australian Open

• Alcaraz vence Zverev na terceira partida mais longa da história do Australian Open e avança à final

• Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open

Além de garantir a oportunidade de ampliar sua galeria de títulos passando por um grande rival na semifinal, a vitória serviu também para equilibrar o retrospecto doméstico dos dois tenistas. O sérvio agora tem cinco triunfos contra seis resultados negativos contra Sinner.

No duelo que reservou o encontro de dois campeões do Grand Slam australiano, o número dois do mundo levou a melhor e se garantiu em mais uma decisão na Austrália. Tal como a primeira semifinal, a partida também foi marcada pelo equilíbrio desde o início do duelo.

Em busca do tricampeonato da competição, Sinner obteve na primeira parcial uma quebra logo no segundo set e abriu uma diferença de 3 a 0.

Com um saque eficiente e sem cometer erros, ele administrou a vantagem, confirmou seus serviços e fechou a disputa em 6/3.

Como era de se esperar, Djokovic deu a resposta imediata. Usando uma eficiente variação de golpes e com boa movimentação de fundo de quadra, ele se impôs na partida, começou a causar dificuldades para seu adversário, que não conseguiu confirmar seu serviço no quarto game e viu o sérvio ganhar o segundo set por 6/3.

O 1 a 1 no jogo tornou a terceira parcial foi mais estudada. Os dois tenistas foram cirúrgicos em suas iniciativas e o duelo só foi definido no décimo game, com quebra do italiano, vitória de 6/4, e nova vantagem em sets na semifinal: 2 a 1.

A quarta parcial, que poderia definir o jogo em favor de Sinner, começou um balde de água fria para o italiano. Ele não confirmou seu saque no primeiro game e viu o sérvio administrar a pequena vantagem. Com um 5 a 4 a seu favor, Djokovic foi para o saque, fechou o duelo em 6/4 e decretou um novo empate.

No quinto e decisivo set, os dois tenistas entregaram o seu melhor tênis com trocas de bolas que chegaram a empolgar o público.

No sétimo game, Djokovic fez valer a sua maior experiência obteve uma quebra, abriu vantagem no seu saque e fechou o duelo em 6/4 para se garantir vaga na final.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter