Djokovic celebra aniversário de 38 anos com ida à semifinal em Genebra

A- A+

Novak Djokovic embalou no saibro dias antes de sua estreia no Grand Slam de Roland Garros. Nesta quinta-feira, o sérvio teve reencontro com o italiano Matteo Arnaldi, seu algoz na estreia do Masters 1000 de Madri e obteve a vingança em alto estilo. No dia de seu aniversário de 38 anos, o ex-número 1 do mundo ganhou por duplo 6 a 4 para avançar à semifinal no Torneio de Genebra.



Depois de mandar no primeiro set, o sérvio ficou em desvantagem de 4 a 1 na parcial seguinte e mostrou todo seu talento e concentração para emplacar cinco pontos seguidos e celebrar a segunda vitória na competição suíça.



Disposto a apagar a má impressão de Madri, quando não impôs resistência ao italiano, Djokovic começou bem o jogo o foi logo quebrando no terceiro game e a seguir abrindo 3 a 1. Sem ter seu serviço ameaçado no set, fechou com 6 a 4 em 53 minutos.



Arnaldi voltou melhor no segundo set e dando mais trabalho ao sérvio. No quarto game, teve dois break points e não desperdiçou, abrindo 3 a 1. Bastava manter o serviço para empatar a partida. Justamente o que não ocorreu após o 4 a 1. Djokovic usou da sua experiência e logo devolveu a quebra e empatou por 4 a 4.





O favorito cresceu na partida após três pontos seguidos e impôs enorme pressão no saque de Arnaldi, abrindo logo 15 a 40. Depois de se safar por duas vezes, o italiano acabou perdendo o serviço mais uma vez, permitindo a virada. Com saque perfeito, Djokovic fechou a partida.



O adversário do sérvio sairá do confronto entre o australiano Alexey Popyrin e o britânico Cameron Norrie, que se encaram ainda nesta quinta-feira.



Rival de João Fonseca na semifinal



Adversário do brasileiro João Fonseca na estreia de Roland Garros, o polonês Hubert Hurkacz somou um grande resultado em Genebra ao desbancar o principal cabeça de chave, o norte-americano Taylor Fritz, quarto do mundo, em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).



Hurkacz terá pela frente, na semifinal, o austríaco Sebastian Ofner, que também surpreendeu nas quartas de final ao bater o cabeça de chave 4, o russo Karen Khachanov, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/4.

Veja também