Djokovic classifica Sérvia para fase final da Copa Davis

A- A+

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, classificou a Sérvia para a fase final da Copa Davis nesta sexta-feira (15), ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina por 6-3 e 6-4 no Grupo C do torneio.

Djokovic, que chegava a Valencia após o título do US Open, estreou da melhor maneira possível na eliminatória da Copa Davis, fazendo os 2-0 no placar que eliminaram a Espanha, sem Carlos Alcaraz.

Antes, Albert Ramos caiu para Laslo Djere com um duplo 6-4, que tinha colocado a Sérvia na frente.

A fase final da Copa Davis será disputada em novembro, em Málaga (Sul da Espanha).

Veja também

Futebol Internacional PSG cai em casa para o Nice e sofre primeira derrota da temporada