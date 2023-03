A- A+

Tênis Djokovic completa 379 semanas como número 1 do mundo O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 78ª posição

O tenista sérvio Novak Djokovic completou 379 semanas como número 1 do mundo, segundo o ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (6), mas pode deixar o topo da classificação neste mês de março.

Djokovic bateu na semana passada o recorde absoluto da alemã Steffi Graff (377 semanas), depois de ter recuperado o trono em janeiro graças à conquista do Aberto da Austrália, seu 22º título de Grand Slam na carreira.

Mas 'Nole', que na última sexta-feira sofreu sua primeira derrota na temporada, no ATP 500 de Dubai, para o russo Daniil Medvedev - posteriormente campeão -, não irá disputar o Masters 1000 de Indian Wells (8 a 19 de março).

Ele está fora do torneio da Califórnia por não ter se vacinado contra a covid-19, dado que as autoridades americanas proíbem a entrada de estrangeiros não imunizados nos Estados Unidos.

Caso o espanhol Carlos Alcaraz, que tem 380 pontos a menos no ranking, seja campeão em Indian Wells, ele será o novo número 1 do mundo, posto que já ocupou no ano passado.

Na classificação publicada nesta segunda-feira, o Top 5 permanece sem mudanças, com o grego Stefanos Tsitsipas, o norueguês Casper Ruud e o americano Taylor Fritz atrás da dupla Djokovic-Alcaraz.

Mais abaixo, Medvedev colhe os frutos de seus três títulos consecutivos (Roterdã, Doha e Dubai), recuperando a sexta posição (+1), à frente de seu compatriota Andrey Rublev (7º).

No oitavo posto, o dinamarquês Holger Rune sobe dois degraus, depois de ter chegado às semifinais do torneio de Acapulco.

O espanhol Rafael Nadal, que continua se recuperando de lesão na perna esquerda e não estará em Indian Wells e Miami, perdeu uma posição e agora é o número 9, enquanto o canadense Felix Augier-Aliassime fecha o Top 10.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 78ª posição.

