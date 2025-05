Djokovic conquista 100º título e faz história com troféus em 20 temporadas seguidas

A- A+

Recordista de títulos de Grand Slams, o sérvio Novak Djokovic registrou mais uma marca inédita em sua carreira. Ao vencer o polonês Hubert Hurkacz por 2 a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), neste sábado na final do ATP 250 de Genebra, o ex-número um do mundo se tornou o primeiro tenista a ser campeão em 20 temporadas diferentes na Era Aberta, que corresponde ao profissionalismo, a partir de 1968.



Foi o centésimo título de Djokovic, o que o coloca ao lado de Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) como os únicos a atingir os três dígitos neste quesito na Era Aberta. O primeiro troféu do sérvio foi conquistado em Amersfoort em 2006, quando ele derrotou Nicolas Massu, atual técnico de Hurkacz, na final.



"Estou muito grato por conquistar o 100º título aqui", afirmou Djokovic, que aos 38 anos se tornou o mais velho campeão da história do torneio suíço. "Pouquíssimos pontos decidem o vencedor. Partida incrível, 7 a 6 no terceiro set com estádio lotado, atmosfera linda."



O sérvio, que perdeu o primeiro set com uma dupla falta, esteve em desvantagem de 2 a 4 na parcial decisiva e chegou a oitava vitória em oito confrontos com Hurkacz em 3h05, o mais longo jogo do torneio nesta temporada. "Eu estava apenas tentando me segurar, não sei como quebrei o saque dele. Ele provavelmente se perdeu no terceiro set, quando estava ganhando por 4 a 3 e perdeu o saque, mas é isso que acontece no mais alto nível."



Atual número 6 do mundo, Djokovic foi campeão olímpico em Paris-2024 e desde então havia perdido duas finais antes de conquistar o 100º título. Em busca de seu 25º troféu de Grand Slam, ele estreia em Roland Garros na segunda-feira diante do 99º do mundo, Mackenzie McDonald, dos EUA.

O italiano Flavio Cobolli, 35º do mundo, surpreendeu o russo Andrey Rublev, quinto do ranking, por 6/2 e 6/4 na final do ATP 500 de Hamburgo neste sábado. Foi a segunda conquista na carreira do tenista de 23 anos. Em abril, ele havia sido campeão no ATP 250 de Bucareste.



"É o melhor momento e foi o melhor jogo da minha vida com certeza", afirmou Cobolli. "Peço desculpas ao Andrey porque hoje joguei de maneira inacreditável. Estou muito feliz orgulhoso. Vejo minha família, meus amigos e minha namorada aqui e foi uma surpresa."

Elena Rybakina, 12ª do mundo, ficou com o título do WTA 500 de Strasbourg ao vencer Liudmila Samsonova, 19ª do ranking por 2 a 1, parciais de 6/1, 6/7 (2/7) e 6/1. "Estou muito feliz com a minha semana, pela maneira com que disputei os jogos", afirmou a campeã. "Não foi fácil, mas acho que estou no caminho certo, jogando melhor a cada rodada."

