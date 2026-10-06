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Djokovic conta com desistência de De Minaur, vence ATP de Pequim e conquista 1º título em 2026

Tenista de 39 anos chegou ao seu 102º troféu na carreira e segue como um dos maiores vencedores da história da modalidade

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Novak Djokovic, tenista sérvioNovak Djokovic, tenista sérvio - Foto: Greg Baker / AFP

Novak Djokovic aumentou ainda mais a sua vasta galeria de taças na manhã desta terça-feira. O sérvio contou com a desistência do australiano Alex de Minaur por problemas físicos no início do segundo set e sacramentou a conquista do ATP 500 de Pequim.

Este foi o seu sétimo título do torneio e o primeiro nesta temporada. Interminável, o tenista de 39 anos chegou ao seu 102º troféu na carreira e segue como um dos maiores vencedores da história da modalidade.

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A partida teve um primeiro set bastante disputado com os dois competidores forçando bastante o saque e mostrando eficiência em seus serviços. A partida foi para o tie-break e o sérvio fez valer a sua experiência. Ele abriu vantagem e definiu o jogo em 7/6 (7/3).

Após a parcial, os dois jogadores pediram atendimento médico. No início do segundo set, De Minaur venceu o primeiro game, mas desistiu de continuar a partida, que terminou com 1h23 de confronto. Assim, de forma inesperada, Djokovic acabou ficando com o título do ATP 500 de Pequim.

"Tive um ano cheio de altos e baixos e esse título tem um sabor especial. Sempre muito especial vencer aqui. Sempre tive um tratamento carinhoso por parte dos torcedores. Agradeço ao meu time pela dedicação e também ao Alex De Minaur e sua equipe", afirmou o sérvio.

Novak Djokovic, tenista sérvioNovak Djokovic, tenista sérvio. Foto: Greg Baker / AFP


Com o triunfo, Djokovic ampliou sua sequência de vitórias no torneio para 34. Ao faturar um titulo pelo 21º ano seguido, o sérvio amplia seu recorde. Rafael Nadal é o segundo nesse quesito com 19 temporadas com troféus. Ele também se tornou o primeiro tenista a conquistar um título do circuito profissional após completar 39 anos desde o australiano Ken. Rosewall, aos 43, em Hong Kong, em 1977.

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