Djokovic desiste do Aberto de Madri por causa de lesão: "Infelizmente não poderei competir"
Veterano anunciou a desistência nesta sexta-feira (17), em suas redes sociais
O sérvio Novak Djokovic está fora do Aberto de Madri. Um dos jogadores mais vencedores da história do tênis, o veteranno competidor de 38 anos anunciou a sua desistência nesta sexta-feira por causa de uma lesão persistente.
"Madri, infelizmente não poderei competir no Aberto de Madri este ano", escreveu o atual número quatro do ranking da ATP nesta sexta-feira em suas redes sociais. "Continuo minha recuperação para voltar em breve. Até logo!", completou.
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Djokovic, não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells. Ele também não esteve presente no Aberto de Miami por causa de uma lesão no ombro direito e acabou ficando de fora do Masters de Monte Carlo.
Detentor de três títulos em Madri, a sua ausência é um desfalque de peso. Em entrevista ao canal espanhol Movistar+ ele já sinalizava com a possibilidade de não jogar o torneio da capital da Espanha por estar com "um pouco de dificuldade física".
A organização do torneio lamentou a sua ausência e emitiu um comunicado sobre a não participação de Djoko. "Esperamos vê-lo de volta o mais breve possível para que possamos desfrutar do seu tênis como tantas vezes fizemos na Caja Mágica."
Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto!— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026