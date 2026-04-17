Djokovic desiste do Aberto de Madri por causa de lesão: "Infelizmente não poderei competir"

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O sérvio Novak Djokovic está fora do Aberto de Madri. Um dos jogadores mais vencedores da história do tênis, o veteranno competidor de 38 anos anunciou a sua desistência nesta sexta-feira por causa de uma lesão persistente.



"Madri, infelizmente não poderei competir no Aberto de Madri este ano", escreveu o atual número quatro do ranking da ATP nesta sexta-feira em suas redes sociais. "Continuo minha recuperação para voltar em breve. Até logo!", completou.



Djokovic, não compete no circuito profissional desde o Aberto de Indian Wells. Ele também não esteve presente no Aberto de Miami por causa de uma lesão no ombro direito e acabou ficando de fora do Masters de Monte Carlo.



Detentor de três títulos em Madri, a sua ausência é um desfalque de peso. Em entrevista ao canal espanhol Movistar+ ele já sinalizava com a possibilidade de não jogar o torneio da capital da Espanha por estar com "um pouco de dificuldade física".



A organização do torneio lamentou a sua ausência e emitiu um comunicado sobre a não participação de Djoko. "Esperamos vê-lo de volta o mais breve possível para que possamos desfrutar do seu tênis como tantas vezes fizemos na Caja Mágica."

Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

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