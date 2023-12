Djokovic diz que espera jogar até os 40 anos ou mais

Aos 36 anos, Novak Djokovic não tem a intenção de se aposentar e se vê jogando até os 40 anos ou mais, disse o tenista sérvio nesta terça-feira (26) na Arábia Saudita.

"Espero que minha carreira dure até os 40 anos ou até mais. Estou bem com o meu corpo. Jogo tênis de alta qualidade, 2023 foi uma das melhores temporadas da minha vida. Por que parar se ainda estou muito bem? Vou continuar, analisar ano a ano e ver até onde vou", disse o Djokovic em uma entrevista em vídeo prévia ao torneio amistoso Riyadh Season Tennis Cup.

O vencedor de 24 Grand Slams usou como exemplo o jogador de futebol americano Tom Brady, a quem "conhece pessoalmente e com quem aprendeu muito".

"Ele é um excelente exemplo de campeão que teve uma grande carreira e uma grande longevidade. Ele passou muito tempo cuidando de si e se recuperando bem para ter certeza de que leva em consideração todos os aspectos do corpo e da mente para ter uma carreira longa e de sucesso", disse.

Djokovic deve enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz nesta quarta-feira, antes de seguir para Perth, onde jogará a United Cup, evento de preparação para o Aberto da Austrália (de 14 a 28 de janeiro).