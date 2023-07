Djokovic e Alcaraz fazem duelo de gerações na final de Wimbledon

A- A+

O sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon e um dos tenistas mais velhos do circuito, e o espanhol Carlos Alcaraz, líder de uma onda de jovens promessas do tênis e atual número 1 do mundo, marcou um duelo de gerações na final do torneio de londrino neste domingo (16).

"É um confronto definitivo. Tudo se resume a um jogo. Todos os olhos do mundo aguardarão para esta final. Provavelmente será o jogo de tênis mais visto em nível mundial", afirmou Djokovic, que assume o favoritismo contra Alcaraz, apesar do risco de "parecer arrogante".

Se para o serviço de 36 anos a decisão pode ser "só mais um dia", para o espanhol será "provavelmente o melhor momento da minha vida", afirmou o tenista de 20 anos.

"Acho que é mais especial jogar contra uma lenda do nosso esporte. Se eu vencer, será incrível para mim, não só por ganhar o título de Wimbledon, mas por fazer isso contra Novak", acrescentou.

A missão de Alcaraz parece muito difícil, mas alguns acreditam que o jovem espanhol pode vencer.

"É o melhor jogador de 20 anos que já vi na minha vida. Ele tem tudo: um jogo incrível, um atleta incrível, uma grande personalidade. É melhor do que Federer nessa idade, melhor do que todos eles", disse a lenda do tênis americano John McEnroe à BBC.

"Djokovic quer fazer mais história"

Com vários registros no currículo, Djokovic quer continuar fazendo história.

O sérvio espera levantar o troféu de Wimbledon pela oitava vez, igualando o recorde de Roger Federes, e conquistar seu 24º título de Grand Slam, superando Serena Williams e alcançando o recorde absoluto de Margaret Court.

'Nole' chegou ao seu 23º Grand Slam em junho, no torneio de Roland Garros, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal, fora de Wimbledon devido a uma lesão que o manterá longe das quadras até 2024.

Com Federer afastado desde o ano passado e Nadal afastado, Djokovic é o único do chamado 'Big 3' em atividade no momento.

Além de ser o tenista com mais tempo acumulado como número 1 do mundo na história, ele ainda pretende vencer os quatro torneios de Grand Slam no mesmo ano, após ficar com o título do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

Nenhum homem conseguiu tal feito desde Rod Laver, em 1969. A alemã Steffi Graf conseguiu em 1988, ano em que também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul 1988.

"Um banquete" de tênis"

Djokovic nunca jogou Alcaraz na grama, uma de suas superfícies preferidas e na qual o jovem espanhol não se sentiu à vontade até vencer recentemente o ATP 500 de Queen's.

Ambos se enfrentaram em junho na semifinal de Roland Garros, no saibro, em duelo que terminou com a vitória de Djokovic e Alcaraz sofrendo com as cãibras.

Agora, em Londres, "não é o momento de ter medo, é preciso dar tudo", afirmou o espanhol, que aparentemente aprendeu a lição. "Vou lutar" e "acho que posso vencê-lo aqui", afirmou, apesar de o sérvio não perder um jogo na quadra central de Wimbledon desde 2013.

Aos 36 anos, Djokovic "gostaria de acreditar" que está jogando seu melhor tênis.

"Prefiro não olhar para a idade como um fator decisivo", disse. "Os 36 são os novos 26. Estou muito motivado para jogar o tênis que amo o máximo de tempo possível".

Alcaraz "está em ótima forma, muito motivado, é jovem e está com fome de vitórias", significava 'Nole'.

"Eu também estou com fome, então vamos dar um banquete", concluiu.

