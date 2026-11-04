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TÊNIS Djokovic é eliminado do Masters 1000 de Paris e fica fora do ATP Finals É a primeira vez desde 2017 que o tenista não se classifica para o torneio que encerra a temporada

O sérvio Novak Djokovic, atual número 11 do mundo, foi eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira (4), ao ser derrotado pelo australiano Rinky Hijikata (N.83), que veio do qualifying.

Hijikata fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-3, em duas horas e 14 minutos.

Com a derrota, Djokovic ficou sem chances de se classificar para o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do ano e será disputado de 15 a 22 de novembro em Turim, na Itália.

O veterano sérvio de 39 anos precisava pelo menos chegar à semifinal em Paris para garantir vaga no Finals.

Será, portanto, a primeira vez desde 2017 que Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams, não se classifica para o torneio que encerra a temporada, que ele venceu sete vezes e não disputa desde 2023, mesmo tendo se classificado em 2024 e 2025.

Há duas temporadas, ele perdeu o hábito de disputar torneios em sequência, desde que passou a ser mais seletivo com seu calendário para preservar o corpo e garantir as melhores chances de conquistar um histórico 25º título de Grand Slam.

Qual será a programação para as próximas semanas? "Descansar, quero fazer isso", declarou 'Nole' na zona mista.

O sérvio teve seu caminho facilitado com a eliminação logo na estreia do australiano Alex de Minaur (N.10), derrotado pelo argentino Tomás Martín Etcheverry (N.31).

Contra Hijikata, Djokovic exibiu de início um tênis brilhante no primeiro set, com 79% de aproveitamento no primeiro saque, dez 'winners' (contra seis do australiano) e poucos erros não forçados (oito contra 14).

No entanto, a batalha foi muito mais intensa na segunda parcial, na qual Djokovic teve que se esforçar para manter seu serviço até ser quebrado no oitavo game, dando a Hijikata a chance de sacar para empatar a partida.

O terceiro set foi desgastante para Djokovic, obrigado pelo australiano a se movimentar de um lado a outro da quadra, até conceder uma quebra com uma dupla falta no sétimo game.

Quando Hijikata vencia por 5-3, o sérvio voltou para o saque e cometeu mais uma dupla falta, dando a vitória ao australiano.

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