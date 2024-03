A- A+

Tênis Djokovic é eliminado por italiano no Masters de Indian Wells O sérvio nunca havia perdido um set em um Masters 1000 para um 'lucky loser'

Em uma das grandes zebras do Masters 1000 de Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking ATP, foi eliminado nesta segunda-feira (11) pelo jovem italiano Luca Nardi (123) na terceira rodada do torneio disputado na Califórnia.

'Nole', que voltou ao circuito em Indian Wells após seis semanas de descanso, foi surpreendido por uma grande atuação de Nardi, jogador que entrou na chave principal do torneio devido ao abandono de última hora do argentino Tomás Etcheverry.

O italiano, de 20 anos, derrotou o ídolo com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, em duas horas e 22 minutos.

"É um milagre", declarou Nardi na quadra.

A primeira participação de Djokovic em Indian Wells desde 2019 terminou com a segunda decepção do sérvio na temporada, após a eliminação nas semifinais do Aberto da Austrália para o também italiano Jannik Sinner.

Djokovic nunca havia perdido um set em um Masters 1000 para um 'lucky loser', como são chamados os tenistas que perdem no 'qualifying' de um torneio, mas depois entram na chave principal devido a uma desistência.

Veja também

Futebol Mesmo com punição ao Sport, FCF diz que vai pedir exclusão do Rubro-negro do Nordestão