Djokovic elimina espanhol Roberto Carballés vai à 3ª rodada de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao eliminar o espanhol Roberto Carballés Baena (63º) nesta quinta-feira (30).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-1 e 6-2, em duas horas e quatro minutos na quadra Philippe Chatrier.

Depois de uma estreia um pouco mais complicada contra o francês Pierre-Hugues Herbert (142º), 'Nole' mostrou uma versão mais parecida com a que se espera do dono de 24 títulos de Grand Slam.

"Depois do 6-4, comecei a aumentar meu nível de jogo (...) estou feliz com o meu rendimento de hoje", disse o sérvio após a partida.

O próximo adversário de Djokovic sairá do confronto entre o francês Gael Monfils (37º) e o italiano Lorenzo Musetti (30º).