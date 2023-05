A- A+

Tênis Djokovic estreia com vitória sobre argentino Etcheverry no Masters 1000 de Roma Sérvio é o atual número 1 do mundo e campeão do torneio italiano

Número 1 do mundo e atual campeão, o sérvio Novak Djokovic estreou no Masters 1000 de Roma, nesta sexta-feira (12), com vitória sobre o argentino Tomás Etcheverry (61º) e se classificou para a terceira rodada.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-2, em uma hora e 51 minutos.

A pouco mais de duas semanas para o início de Roland Garros (28 de maio - 11 de junho), o sérvio consegue uma vitória em seu retorno às quadras desde a eliminação nas quartas de final do ATP 250 Banja Luka (Bósnia), no dia 21 de abril.

Ele vinha se recuperando de dores no cotovelo direito, que o deixaram de fora do Masters 1000 de Madri.

Apesar de um início de jogo equilibrado, Djokovic venceu os dois sets para se classificar para a terceira rodada em Roma, na qual vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov.

"Ainda não estou no nível desejado. Ele começou melhor do que eu, mas no segundo set eu fui muito melhor. Estou feliz com a forma como terminei a partida", disse depois da vitória o sérvio, para quem o Masters 1000 de Roma "sempre foi o torneio necessário para se preparar para Roland Garros".

Djokovic lidera o ranking da ATP, mas está perto de perder o posto para o espanhol Carlos Alcaraz, que se tornará número 1 quando entrar em quadra no sábado contra seu compatriota Albert Ramos.

