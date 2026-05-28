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Tênis Djokovic exalta Fonseca e diz que rival tem preferência da torcida: "Apoio em qualquer lugar" Sérvio é o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros, na França, nesta sexta-feira (29)

Próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros, Novak Djokovic já tem suas atenções voltadas para o jogo com o tenista brasileiro.

Em entrevista coletiva, o tricampeão do Grand Slam francês exaltou as qualidades do rival e destacou a empatia que ele tem com os torcedores durante as partidas.

"Ele tem um enorme apoio brasileiro em qualquer lugar onde joga. Acho que ele é um jogador de grandes palcos. O João Fonseca realmente gosta dessas ocasiões, assim como adora jogar em sessões noturnas", afirmou o veterano tenista de 37 anos.

O cabeça de chave número três da competição confirmou a sua permanência no saibro parisiense após superar o francês Valentine Royer por 3 sets a 1, em duelo que durou quase quatro horas.

Ao comentar o desempenho de João Fonseca (30º) na virada sobre o croata Dino Prizmic (3 sets a 2), Djoko fez um balanço sobre a evolução de seu próximo adversário.

"Ele fez uma grande partida contra o Jannik Sinner em Indian Wells. E também venceu o Andrey Rublev no Australian Open em sets diretos no ano passado. O João Fonseca consegue elevar o nível em grandes ocasiões e produzir grandes golpes", comentou Djokovic.

Nesta quinta-feira foi definido o horário em que os dois competidores vão se enfrentar. Eles entram em ação nesta sexta-feira, à partir das 10h30 (horário de Brasília), sob a previsão de forte calor. Segundo a previsão do tempo, a máxima deve chegar às 32 graus. O duelo será o terceiro da quadra Philippe -Chartrier.

Número quatro no ranking da ATP, Djokovic fez uma previsão de como deve ser o encontro com o brasileiro. "Será outra partida muito difícil fisicamente. Esses dias têm sido extremamente desafiadores para jogar. Quando você joga uma partida de três horas e meia no saibro o desgaste é grande", concluiu o sérvio.

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