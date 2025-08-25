A- A+

Tênis Djokovic inicia caminhada para figurar entre maiores campeões do US Open com tranquila vitória Sérvio busca o quinto título do Grand Slam estadunidense na carreira

Novak Djokovic iniciou da melhor maneira possível sua busca para entrar no seleto grupo com cinco títulos do US Open. Campeão em 2023 e dono de quatro taças no Grand Slam que fecha a temporada, o sérvio não tomou conhecimento do norte-americano Learner Tien neste domingo, ganhando em sets diretos, parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/2 em 2h24 de partida.

Apenas o suíço Roger Federer e os americanos Pete Sampras e Jimmy Connors, já aposentados, conseguiram o feito de ganhar cinco troféus no US Open na era aberta. Sétimo cabeça de chave, o experiente Djokovic, de 38 anos, sabe que não terá vida fácil nas próximas duas semanas em Nova York, mas largou bem na busca de mais um feito na brilhante carreira.

O sérvio foi arrasador no primeiro set, fechando por 6 a 1 em apenas 25 minutos e com duas quebras. A parcial seguinte foi equilibrada, sem quebras, mas com Djokovic salvando um match point antes do tie-break, no qual pontuou nos cinco serviços do oponente e fechou por 7 a 3.

Após ganhar um set no qual sofreu bastante, Djokovic solicitou atendimento médico por causa de uma lesão em dedo do pé direito. O local já estava com um curativo e parecia incomodar o sérvio, que aproveitou para dar uma respirada após ver Tien crescer na partida.

O americano iniciou o terceiro set quebrando o saque de Djokovic pela primeira vez na partida. Mas mostrando enorme instabilidade, foi quebrado três vezes seguidas e rapidamente ficou em desvantagem de 5 a 1. Assim como no primeiro set, Tien desmoronou após ficar em desvantagem, mesmo assim ainda salvou um match point e quebrou para fazer 5 a 2. Mas perdeu o serviço pela quarta vez seguida e a partida, com 6 a 2.

Maior vencedor de Majors na história com 24 conquistas diante de 22 do espanhol Rafael Nadal, Djokovic terá pela frente na segunda rodada, na terça-feira, Zachary Svajda, também dos Estados Unidos.

A rodada deste domingo contou com outros dois Top 10 em quadra, ambos norte-americanos. E a dupla não decepcionou a torcida, confirmando o favoritismo de maneira soberana, com triunfos por 3 a 0.

Quarto favorito, Taylor Fritz fez um confronto de locais com Emilio Nava e se impôs com 7/5, 6/2 e 6/3. Já Ben Shelton, cabeça seis, teve pela frente o peruano Ignácio Buse e aplicou 6/3, 6/2 e 6/4.

Destaque, ainda, para os triunfos de Jakub Mensik (16°), Alejandro Davinovich Fokina (18°), Jiri Lehecka (20°), Tomas Machac (21°) e Luciano Dardeli (32°).

