Tênis Djokovic leva susto contra Popyrin, mas avança no Aberto da Austrália O número 1 do mundo irá enfrentar agora o argentino Tomás Martín Etcheverry, valendo uma vaga nas oitavas de final

O sérvio Novak Djokovic, que busca seu 25º Grand Slam e seu 11º título em Melbourne, teve que salvar quatro break points no terceiro set para evitar ficar atrás no placar, mas acabou derrotando o tenista local Alexei Popyrin nesta quarta-feira (17) para avançar para a terceira rodada do Aberto da Austrália.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) e 6-3, em três horas e 11 minutos.

No terceiro set, quando Popyrin liderava por 5-4, o sérvio tinha três break points contra e, pouco depois, teve que salvar mais um.

"Tive a sorte de superá-lo com o meu jogo. Ele foi melhor no segundo e no terceiro set. A dinâmica se inverteu no tiebreak", admitiu Djokovic após a partida.

Nesse tiebreak, "Nole" abriu vantagem desde o início e a manteve até fechar a parcial.

"Não joguei meu melhor tênis, continuo buscando minha melhor forma", acrescentou o sérvio, que teve um problema no punho direito neste início de temporada.

Na primeira rodada, Djokovic sofreu para vencer em quatro horas o jovem croata Dino Prizmic e reconheceu, após a partida, que tinha se sentido "um pouco mal" nos dias anteriores.

O número 1 do mundo irá enfrentar, por uma vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o argentino Tomás Martín Etcheverry, que bateu o veterano francês Gaël Monfils por 3 sets a 0, com um triplo 6-4.

