A- A+

Tênis Djokovic opina sobre Roland Garros: 'Nadal é sempre o grande favorito' Sérvio passa por instabilidade antes do segundo Grand Slam desta temporada

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, segue em busca do primeiro título em 2024. Diferentemente das últimas temporadas, o sérvio ainda não encontrou o seu melhor jogo e até desfez sua comissão técnica, o que mostra certa inquietação com o atual momento. Nesta semana, ele jogará o ATP 250 de Genebra, na Suíça, como torneio preparatório para Roland Garros.

O melhor resultado de Djokovic nesta gira de saibro foi a semifinal em Monte Carlo. Em Roma, ele perdeu precocemente nas oitavas de final. Essas campanhas o fizeram mudar de planos e decidir atuar em um torneio menor na véspera do segundo Grand Slam do ano. Dependendo do que acontecer em Paris, a liderança do ranking pode parar nas mãos de outros tenistas.

Ao ser questionado sobre o favoritismo em Roland Garros, o sérvio não hesitou em apontar o seu maior rival na carreira.

"Nadal é sempre o grande favorito. Obviamente, este ano é um pouco diferente com o nível de jogo dele, mas é Roland Garros e Nadal. Com todo respeito que devemos ter, mas é normal colocá-lo como favorito", afirmou, em entrevista coletiva, o número 1 do mundo.

Ao que tudo indica, o espanhol pode jogar pela última vez em Roland Garros, onde conquistou 14 títulos dos seus 22 Grand Slams. Ele tem convivido com recorrentes lesões e passa a impressão de uma provável despedida neste ano. A chave principal do torneio francês começa no dia 26 de maio e vai até 9 de junho.

Veja também

Olimpíadas de Paris Confederações confirmam Ingrid Oliveira e Isaac Souza na Olimpíada de Paris