Djokovic passa fácil por Musetti e faz 10ª final em Wimbledon em revanche contra Alcaraz

Nada de surpresas em Wimbledon e a disputa pelo título do terceiro Grand Slam do ano será um reedição de 2023, com Novak Djokovic buscando a revanche diante do espanhol Carlos Alcaraz. O sérvio foi o último a se garantir na decisão de domingo, com triunfo em sets diretos diante do italiano Lucas Musetti, parciais de 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4. Será a 10ª final do ex-número 1 do mundo, que busca igualar os oito títulos do suíço Roger Federer, maior vencedor na grama londrina.

Na história, o triunfo diante de Musetti ainda tem um ingrediente a mais. Já recordista em finais desde 2022 (igualou na época as 34 decisões da americana Chris Evert em Grand Slams), ao chegar para a final aos 36 anos e 55 dias, Djokovic se torna o terceiro mais velho a decidir na Inglaterra, atrás de Federer (37 anos e 340 dias) e Ken Rosewall (39 anos e 246 dias), ambos derrotados na idade. E, no domingo, poderá se isolar como o maior vencedor também, caso erga seu 25º troféu, superando a australiana Margaret Court, dona dos mesmos 24 títulos do sérvio.

Djokovic disputará sua sexta final consecutiva em Wimbledon. Depois de erguer o troféu em 2018, 19, 21 e 22 (não houve edição em 2020 por causa da pandemia de coronavírus), ele acabou batido por Alcaraz no ano passado e tentará a revanche agora. Será o primeiro encontro entre os tenistas em 2024.

Em Grand Slams, será um tira-teima. No ano passado, o sérvio ganhou em Roland Garros e acabou derrotado em Wimbledon. Agora, farão o terceiro encontro. Na história, em jogos oficiais, será o sexto jogo, com 3 a 2 de vantagem para Djokovic, que ganhou nos dois últimos encontros.

Um mês após fazer cirurgia no joelho, Djokovic mostrou em Londres que é um dos reis da competição. Mesmo ainda carente de um preparo físico de excelência, foram somente dois sets perdidos na competição, e vitórias incontestáveis contra Holger Hune, 15º favorito, Alex de Minaur,9º, e nesta sexta-feira diante de Musetti, o 25º.

Djokovic precisou de 2h48 para ganhar a semifinal. Abriu logo 5 a 2 no primeiro set e fechou com quebra, por 6 a 4. Largou perdendo o serviço no segundo set, mas buscou a igualdade com 3 a 3 e após salvar um set point, foi melhor no tie-break com 7 a 2.

Musetti tinha de reagir no terceiro set se quisesse se manter vivo na partida. Mas a quebra logo no primeiro game acabou custando caro. O italiano ainda salvou três match points com 5 a 3 contra, teve a chance de igualar o jogo em 5 a 5 e não aproveitou, vendo o sérvio fazer a festa com bola fora e, mais uma vez, "tocar violino" em homenagem à filha Tara.



