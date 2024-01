A- A+

Tênis Djokovic perde para De Minaur, e Sérvia é eliminada da United Cup Esta foi a primeira derrota do número 1 do mundo em território australiano desde 15 de janeiro de 2019

Sofrendo com dores no punho direito, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi derrotado nesta quarta-feira (3) por Alex de Minaur, que ajudou a classificar a Austrália para as semifinais e a eliminar a Sérvia da United Cup, disputada em Perth.

De Minaur, 12º no ranking da ATP, fechou o jogo com um duplo 6-4 em pouco mais de uma hora e meia para dar o primeiro ponto do confronto para os australianos, que agora esperam o vencedor do duelo entre Grécia e Alemanha, na sexta-feira, para conhecerem seu adversário por uma vaga na final.

Djokovic, que na terça-feira desistiu de participar do jogo de duplas contra a República Tcheca por conta das dores no punho, pouco pôde fazer contra um inspirado De Minaur, que venceu 33 dos 34 pontos disputados com seu primeiro serviço.

"Não estava no meu nível. Foi apenas um daqueles dias em que você não se sente no seu melhor", disse "Nole" após a partida.

Esta foi a primeira derrota do número 1 do mundo em território australiano desde 15 de janeiro de 2019, encerrando uma série de 43 vitórias consecutivas. Faltam menos de duas semanas para o início do Aberto da Austrália (de 14 a 28 de janeiro), torneio em que Djokovic é o grande favorito ao título, no qual já venceu em 10 ocasiões. A última foi em 2023.

O ponto da vitória da Austrália foi conquistado por Ajla Tomljanovic, que no jogo de simples feminino venceu a sérvia Natalija Stevanovic com um duplo 6-1.

