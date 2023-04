Djokovic perde para Lajovic e é eliminado nas quartas de final do Torneio de Banja Luka

A- A+

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas de final do Torneio Banja Luka (Bósnia e Herzegovina), ao perder para o compatriota Dusan Lajovic por 6-4 e 7-6 (8/6). Djokovic, que nunca havia sido derrotado por Lajovic, vem sofrendo com problemas no cotovelo direito e já havia sido eliminado nas oitavas de final em Monte Carlo pelo italiano Lorenzo Musetti (21º) na semana passada.

Sem confiança nos momentos cruciais, ele aproveitou apenas um break-point dos 16 que teve. Nas oitavas de final em Banja Luka Djokovic já havia sofrido para derrotar o francês Luca Van Assche (87º), de 18 anos por 6/7 (4/7), 6-3 e 6-2.

Lajovic venceu os últimos cinco pontos para no final derrotar a lenda: "Estou pasmo, vencê-lo é algo que nem pensei que fosse possível, mas aconteceu". Ele vai disputar uma vaga na final contra o sérvio Miomir Kecmanovic (33º), que eliminou o tcheco Jiri Lehecka (36º) por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-0.

Já 'Djoko' aceitou a derrota com espírito esportivo: "Ele jogou bem, foi sólido, eu estava abaixo do nível em que gostaria de estar." "É só esporte, tentei mas não deu certo. Não me senti muito bem fisicamente na quadra. Minhas pernas estavam lentas. Joguei bem em alguns momentos, mas no geral bem abaixo do meu nível", analisou o sérvio.

Além dessa partida o russo Andrey Rublev (6º), que venceu o Masters 1000 de Monte Carlo no domingo, avançou para as semifinais após vencer o bósnio Damir Dzumhur (202º) por 7-5 e 6-3.

Rublev jogará nas semifinais contra o eslovaco Alex Molcan (73º), que venceu o sérvio Laslo Djere (78º) em três sets: 6-2, 4-6 e 7-5.

-- Resultados do Torneio de Banja Luka:

- Simples masculino - Quartas de final:

Dusan Lajovic (SRB) x Novak Djokovic (SRB/N.1) 6-4, 7-6 (8/6)

Miomir Kecmanovic (SRB/N.4) x Jirí Lehecka (CZE/N.6) 7-5, 6-0

Alex Molcan (SVK) x Laslo Djere (SRB) 6-2, 4-6, 7-5

Andrey Rublev (RUS/N.2) x Damir Džumhur (BIH) 7-5, 6-3

