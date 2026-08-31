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Tênis Djokovic perde para Navone e é eliminado pela primeira vez na estreia do US Open Partida durou quatro horas e 36 minutos e terminou com o tenista sérvio abatido fisicamente e emocionalmente

Pela primeira vez em sua lendária carreira, o sérvio Novak Djokovic foi eliminado no domingo (30) na estreia do Aberto dos Estados Unidos ao ser derrotado pelo argentino Mariano Navone.

Número 49 do ranking da ATP, Navone venceu por 3-2, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1, após quatro horas e 36 minutos de uma batalha que terminou à meia-noite de Nova York, com Djokovic abatido física e emocionalmente.

Aos 39 anos, a derrota pode marcar o ponto de inflexão definitivo na busca pelo sonhado 25º título de Grand Slam do sérvio, enquanto Navone mal conseguia acreditar em uma façanha que considerou um "sonho realizado".

O sérvio não era derrotado em uma estreia de Grand Slam há duas décadas, desde o distante Aberto da Austrália de 2006.

O ex-número 1 do mundo vomitou à beira da quadra durante o terceiro set, mas não desistiu da partida para preservar seu orgulho e seguir com o sonho do recorde absoluto de Grand Slams do tênis.

Djokovic sofreu durante a estreia do US Open contra o argentino Mariano Navone, mas não abandonou a partida e terminou derrotado por 3 sets a 2. | Foto: Charly Triballeau/AFP

No torneio feminino, a americana Venus Williams, 46 anos, foi derrotada pela compatriota Sofia Kenin, em uma partida que terminou às 2h00.

A irmã mais velha de Serena Williams foi derrotada com parciais de 6-2 e 7-6 (8/6).

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