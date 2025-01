Djokovic perde set, mas avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália

A- A+

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos no Aberto da Austrália (10), estreou nesta segunda-feira (13) na atual edição do torneio com vitória sobre o americano Nishesh Basavareddy (N.107), que consegui bater o ex-número 1 do mundo no primeiro set.

Djokovic fechou o jogo com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 58 minutos, e se juntou na segunda rodada a outros favoritos ao título como Jannik Sinner (N.1), Alexander Zverev (N.2) e Carlos Alcaraz (N.3).

O próximo adversário do sérvio, atual número 7 do mundo, será o português Jaime Faria (N.125).

Sob os olhares atentos de seu antigo rival e agora treinador, o escocês Andy Murray, Djokovic sofreu durante um set e meio com os golpes profundos e as deixadas de Basavareddy.

Mas o atual campeão olímpico encaixou seu jogo na parte final do segundo set e o jogo mudou de panorama, também pelas dificuldades físicas de Basavareddy, que teve que receber atendimento médico por conta de dores na coxa esquerda.

