Djokovic recompensa jovem que encontrou seu cartão de crédito durante jogo de basquete

O tenista Novak Djokovic perdeu o cartão de crédito durante um jogo de basquete da Euroliga, nesta quarta-feira (30), entre o Estrela Vermelha e o Valencia. Um jovem, que assistia à mesma partida, encontrou-o no chão e devolveu ao ex-número 1 do mundo.

Djokovic decidiu recompensar o jovem de maneira discreta. Durante a fotografia que tiraram juntos, o tenista tirou do bolso uma quantia de dinheiro e entregou-lhe em agradecimento. O momento também foi registrado em vídeo.

O encontro foi durante o intervalo do jogo, quando o tenista sérvio se tornou o centro das atenções, entre fotografias e autógrafos com jovens e crianças.

A atitude do tenista foi elogiada nas redes sociais. "Simplesmente o melhor", comentou um fã. "Djokovic é o cara", disse outro. Um terceiro brincou com a situação e se imaginou no lugar do jovem: "Haha, antes de devolver o cartão, eu teria reservado hospedagens e ingressos para mim para assistir a todos os torneios que ele [Djokovic] está jogando este ano. Talvez ele teria aprovado".

