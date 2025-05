A- A+

TÊNIS Djokovic rompe com treinador Andy Murray após apenas seis meses Britânico ex-número 1 do mundo se aposentou das quadras após os Jogos Olímpicos de Paris-2024

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou nesta terça-feira o rompimento da parceira com o outro multicampeão do esporte, o britânico Andy Murray, que atuava como seu treinador desde o fim da temporada passada. Adversários desde a infância e nascidos com apenas uma semana de diferença, os atletas decidiram unir forças após 36 confrontos no circuito profissional.



O britânico ex-número 1 do mundo anunciou a aposentadoria das quadras após os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pouco depois, foi anunciado como técnico de um de seus principais rivais.



"Obrigado, treinador Andy, por todo o trabalho duro, diversão e apoio nos últimos seis meses, dentro e fora das quadras. Gostei muito de aprofundar nossa amizade juntos", escreveu Djokovic, nas redes sociais, com uma foto da dupla.



A estreia da parceria se deu no Aberto de Brisbane, numa espécie de "aquecimento" do ídolo sérvio para os Grand Slam. Na ocasião, ele nas quartas de final. Em Melbourne, Djokovic chegou às semifinais, com uma vitória de destaque sobre o espanhol Carlos Alcaraz (na sequência, Djokovic precisou se retirar da competição por causa de uma lesão).





Murray também orientou Djokovic no Sunshine Swing de Indian Wells e no Miami Open. Neste último, o sérvio chegou à final, mas acabou derrotado em dois sets por Jakub Mensik. O tenista foi eliminado precocemente nas disputas de Monte Carlo e Madri e optou por não jogar o Aberto da Itália. O anúncio do rompimento da parceria entre os campeões vem duas semanas antes de Roland Garros e seis semanas antes de Wimbledon. Antes disso, ele deve atuar no Aberto de Genebra.

Quando anunciaram a parceira, os atletas ressaltaram que ela vigoraria por um "período determinado", sem precisar um prazo específico.

"Agradeço a Novak pela incrível oportunidade de trabalharmos juntos e à sua equipe por todo o trabalho árduo nos últimos seis meses", disse Murray em um comunicado. "Desejo a Novak tudo de bom para o resto da temporada".



No histórico de confrontos entre os dois, Djokovic lidera com 25 vitórias contra 11 de Murray. O sérvio foi vencedor em quatro finais e uma semifinal do Aberto da Austrália contra o escocês.

No entanto, Murray deixou sua marca ao derrotar Djokovic em duas decisões memoráveis: o Aberto dos EUA de 2012 e Wimbledon em 2013, que lhe renderam seus primeiros títulos de Grand Slam.

Veja também