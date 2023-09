A- A+

tênis Djokovic sai atrás, mas vira sobre Sérvio Laslo Djere e vai às oitavas do US Open Após sair perdendo por 2 sets a 0, Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 2 em 3h45 minutos de jogo

Depois de sair perdendo por 2 sets a 0, o Sérvio Novak Djokovic conseguiu uma virada imponente sobre seu compatriota Laslo Djere no duelo que entrou pela madrugada deste sábado (2) e se classificou para as oitavas de final do US Open.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 4-6, 6-1, 6-1 e 6-3, em três horas e 45 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

"Tive muita dificuldade em encontrar a solução. No início, não tive muitas chances, mas depois elevei o nível. Quando quebrei no terceiro set, percebi que tinha uma abertura", disse 'Nole' após a partida.

"Depois do segundo set, durante uma pausa para ir ao banheiro, fiz um discurso motivacional diante do espelho. Tinha que conseguir elevar meu nível. Nem sempre funciona, mas aqui funcionou", revelou.

Djokovic, que não perde um jogo de terceira rodada em Nova York desde 2006, vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final o croata Borna Gojo.

“Agora tenho que descansar bem para que este corpo de 36 anos se recupere para a próxima rodada”, concluiu o sérvio

De volta ao US Open depois de ter ficado de fora no ano passado por sua recusa a se vacinar contra a covid-19, Djokovic está em busca do seu 24º Grand Slam, para ampliar o recorde de maior vencedor entre os homens e igualar a marca da lendária australiana Margaret Court.

Com os principais candidatos do seu lado da chave no torneio já eliminados (Holger Rune, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas), seu grande obstáculo no caminho até o título pode ser o espanhol Carlos Alcaraz, que na campanha até a final pode ter pela frente outros favoritos como Jannik Sinner, Daniil Medvedev ou Andrey Rublev.

