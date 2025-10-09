Qui, 09 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tênis

Djokovic se impõe diante de belga e disputará semifinal do Masters de Xangai pela 10ª vez

Sérvio se garantiu entre os quatro melhores no torneio chinês após derrotar Zizou Bergs

Reportar Erro
Novak Djokovic, tenista sérvio, está na semifinal dos Masters de XangaiNovak Djokovic, tenista sérvio, está na semifinal dos Masters de Xangai - Foto: Hector Retamal/AFP

Jogador mais velho a avançar às quartas de final de um Master 1000, Novak Djokovic continua imbatível em Xangai, onde disputará a semifinal pela 10ª vez na carreira.

Aos 38 anos e quatro meses, o sérvio se garantiu entre os quatro melhores no torneio chinês ao desbancar o belga Zizou Bergs em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5 em 1h52.

Leia também

• João Fonseca é confirmado no Rio Open de 2026: 'Sonho começou aqui'

• Sinner sofre com cãibras na coxa direita e se retira do jogo contra 31º do mundo em Xangai

• Sinner inicia busca por título do Masters 1000 em Xangai com vitória tranquila

Depois de duas longas e desgastantes batalhas em Xangai, Djokovic entrou na quadra, mais uma vez no horário noturno, querendo realizar um jogo mais rápido e apostou na agressividade para não dar chances a Bergs.

Sempre agredindo o serviço do belga, o quarto favorito do Masters 1000 chinês conseguiu quebrar logo no sexto game para abrir 4 a 2. Mas teve de lutar muito para salvar o serviço a seguir. Bergs desperdiçou três break points. O game foi longo e, pela primeira vez, o sérvio se agachou repetindo cenas de cansaço dos jogos anteriores.

Com ace e erros não forçados do oponente, Djokovic fechou o primeiro set por 6 a 3. Na cadeira, além de enxugar o rosto suado, usou uma toalha umedecida no pescoço para se refrescar do forte calor na Ásia.

O desgaste começou a bater já no início do segundo set, com Djokovic sofrendo para alcançar os golpes de Bergs, que começou a variar seu jogo, com bolas mais abertas e em constante troca de lados. O belga queria fazer o veterano correr.

As dificuldades cresceram bastante para Djokovic, sobretudo no serviço de Bergs, ao qual não conseguia mais pressionar. Se amparava no seu saque e levou o jogo até 4 a 4 sem quebras.

Depois de sequer pontuar nos serviços do belga por duas vezes seguidas, Djokovic teve dois break points após dupla falta e 15 a 40. A chance tão buscada em um set mais difícil não foi desperdiçada. Depois, bastava sacar bem para fechar em 6 a 4, mas mostrou-se um tanto ansioso e acabou não fechando a partida, permitindo o 5 a 5.

Nada de desânimo. O sérvio obteve nova quebra em 11º game no qual salvou quatro smashs em mesmo lance e foi aplaudido de pé. Mais uma vez tinha a chance no saque e não aproveitou dois match points. Após salvar um break, finalmente celebrou o triunfo, com bola para fora do adversário.

MONEGASCO GANHA OUTRA E SERÁ O RIVAL
Quem voltou a surpreender em Xangai foi o monegasco Valentin Vacherot, 204º do mundo, que despachou o norueguês Holger Rune, 10º favorito, de virada. Após levar 6 a 2 no primeiro set, não se abateu e garantiu vaga na semifinal com 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, ele tentará manter a boa fase diante do desgastado Djokovic.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter