tênis Djokovic, Serena Williams e mais: veja os tenistas que mais venceram grand slams Sérvio bateu o russo Medvedev no domingo e chegou ao 24º título de um dos quatro maiores torneios do tênis mundial

No domingo (10), o sérvio Novak Djokovic venceu o russo Daniil Medvedev no US Open e chegou ao 24º título de grand slam na carreira. Agora, ele igualou o número de conquistas da americana Margaret Court, principal vencedora na categoria simples, e deixou para trás Serena Williams, que se aposentou das quadras há um ano.

O ano de Djokovic foi quase perfeito: aos 36 anos, ele venceu o Australian Open, em janeiro, e Roland Garros, em junho. A derrota para o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, na final de Wimbledon, impediu que o tenista chegasse à marca perfeita dos quatro grand slams, feito realizado por apenas cinco pessoas na história da modalidade.

Com a nova vitória, Djokovic se afastou ainda mais de seu principal concorrente contemporâneo. O espanhol Rafael Nadal, que tem 22 títulos de grand slams, precisará trabalhar arduamente se quiser recuperar o posto de maior vencedor. O suíço Roger Federer, que se aposentou em 2022, terminou a carreira com 20 conquistas de grand slams.

Maiores vencedores de grand slams

Tenista Total de títulos Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open Margaret Court (EUA) 24 11 5 5 3 Novak Djokovic (SER) 24 10 3 4 7 Serena Williams (EUA) 23 7 3 6 7 Rafael Nadal (ESP) 22 2 14 4 2 Steffi Graff (ALE) 22 4 6 5 7 Roger Federer (SUI) 20 6 1 5 8 Helen Wills (EUA) 19 0 4 7 8 Chris Evert (EUA) 18 2 7 6 3 Martina Navratilova (CHE) 18 3 2 4 9 Pete Sampras (EUA) 14 2 0 5 7

