Djokovic sofre 1ª derrota em 2023, Medvedev-Rublev farão final em Dubai

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, sofreu sua primeira derrota de 2023 ao ser eliminado na semifinal do torneio ATP 500 de Dubai pelo russo Daniil Medvedev por 2x0, parciais de 6-4 e 6-4, nesta sexta-feira (3).

O sérvio, vencedor no início da temporada do Aberto da Austrália - seu 22º título de Grand Slam -, teve assim interrompida sua sequência de 20 vitórias consecutivas, neste duelo contra Medvedev, um ex-número 1 do mundo que atualmente ocupa o sétimo lugar do ranking da ATP.

Djokovic reapareceu esta semana em Dubai após um hiato de um mês, logo após o título em Melbourne.

Até esta semifinal, o desempenho de 'Djoko' em Dubai vinha sendo impecável, apesar de ter perdido um set para o tcheco Tomas Machac na primeira fase.

Djokovic esbarrou na solidez de Medvedev repetidas vezes na semifinal, sem encontrar o caminho para uma virada.

"Quando você joga contra Novak, tem que dar o seu melhor no tênis. Estou feliz por ter conseguido chegar ao nível dele", disse Medvedev, que em 2023 já foi campeão nos torneios de Roterdã e Doha.

A grande dúvida agora para Djokovic é se ele poderá entrar nos Estados Unidos sem ter sido vacinado contra a covid-19, para poder jogar em Indian Wells (8 a 19 de março) e Miami (22 de março a 2 de abril). As autoridades norte-americanas prolongaram até abril a obrigatoriedade de os visitantes estrangeiros terem recebido uma vacina aprovada contra a covid.

A final em Dubai será 100% russa, já que Medvedev enfrentará o atual campeão na cidade dos Emirados, Andrey Rublev (número 6 do mundo), que na primeira semifinal derrotou o alemão Alexander Zverev (16º) por 6-3 e 7-5 (11/9).

É a primeira vez após seis confrontos que Rublev leva a melhor sobre o alemão. Ele conquistou a vitória no tie-break após quase duas horas de jogo.

"Não sei bem como fiz isso, achava que haveria um terceiro set, estava me preparando mentalmente. Zverev jogou muito bem em meus match points", reconheceu Rublev após a partida. "Então eu tive um pouco de sorte", admitiu.

Atual campeão em Dubai, Andrey Rublev pode conquistar seu primeiro título do ano de 2023 neste sábado (4).

