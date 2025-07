Djokovic sofre com mal-estar e precisa de atendimento, mas garante vitória em Wimbledon

A- A+

A estreia de Novak Djokovic em Wimbledon 2025 teve bem mais drama do que o placar final poderia sugerir. Apesar da vitória por três sets a um sobre o francês Alexandre Müller, nesta segunda-feira (1º), o sérvio passou por momentos delicados durante a partida e chegou a receber atendimento médico por conta de dores estomacais.

O ex-número 1 do mundo começou dominando o confronto e venceu o primeiro set com tranquilidade, mas viu seu desempenho despencar na parcial seguinte. Com o placar em 2 a 1 no terceiro set, Djokovic precisou tomar medicamentos em quadra para controlar o mal-estar e evitar uma possível desistência.

— Sim, estou feliz por vencer. Mas, ao mesmo tempo, estou arrasado agora. Passei de jogar meu melhor tênis no primeiro set para me sentir pior do que nunca. Tive problemas estomacais e fiquei sem energia. Por um bom tempo, só tentei sobreviver em quadra — disse o sérvio em entrevista coletiva, após a partida, de acordo com o jornal espanhol Marca.

Mesmo em dificuldades físicas, o tenista de 37 anos usou a experiência para administrar o jogo e retomou o controle na reta final. A energia reapareceu aos poucos, e Djokovic conseguiu retomar o domínio da linha de base, como havia feito no início do jogo. Ele ainda sacou com eficiência — foram seis aces nos games iniciais do último set — e fechou o duelo com autoridade.

— Depois de um tempo, a energia voltou e consegui jogar da linha de fundo novamente, como no primeiro set. Obviamente, o Alex merece crédito por vencer o segundo set e jogar de forma sólida... mas acho que devo estar feliz com meu desempenho. Senti que saquei muito bem, e esse foi um dos destaques da partida — completou.

Com a vitória, Djokovic avança para a segunda rodada e terá pela frente o britânico Daniel Evans, em duelo que promete lotar as arquibancadas do All England Club.

Apesar do susto físico, a atuação reforça o status de Djokovic como um dos favoritos ao título em Londres — mesmo que a caminhada, como ele próprio admitiu, possa exigir mais do que apenas técnica.

