A- A+

TÊNIS Djokovic sofre contra Vacherot, mas avança no Masters 1000 de Paris O veterano sérvio de 39 anos É sete vezes campeão do Masters de Paris

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 11 do mundo, sofreu para derrotar o monegasco Valentin Vacherot (N.27) nesta terça-feira (3), na primeira rodada do Masters 1000 de Paris.

Djokovic selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 7-5 e 6-1, após mais de duas horas e meia de partida, resultado que o mantém na briga por uma vaga no ATP Finals, em Turim, na Itália.

O veterano sérvio de 39 anos, sete vezes campeão do Masters de Paris, precisa chegar pelo menos até a semifinal na capital francesa para ter chances de aparecer entre os oito melhores tenistas do ano e disputar o torneio que encerra a temporada de 15 a 22 de novembro.

Nesta terça-feira, Djokovic teve trabalho para virar o jogo contra Vacherot, que o havia derrotado no primeiro confronto entre ambos, na semifinal do Masters 1000 de Xangai em 2025.

Com um set e uma quebra de desvantagem, 'Nole' teve dificuldades diante do monegasco, que no último domingo conquistou seu segundo título na carreira, o ATP 500 da Basileia.

"Ao entrar na quadra, sabia que ia ser um jogo muito equilibrado, e assim foi", declarou Djokovic em entrevista após a vitória. "Ele [Vacherot] está com muita confiança e é um dos melhores sacadores que temos no circuito", acrescentou.

Sem a condição de cabeça de chave, o sérvio não disputava uma primeira rodada no Masters 1000 de Paris desde 2005, quando ocupava a 85ª posição no ranking da ATP.

Na próxima rodada, seu adversário será o australiano Rinky Hijikata (N.83), que saiu do qualifying.

Veja também