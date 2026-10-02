Djokovic sofre, mas avança no ATP 500 de Pequim
O sérvio agora aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o chinês Juncheng Shang
Novak Djokovic, atual número 11 do mundo, sobreviveu a uma dura batalha contra o chinês Bu Yunchaokete (N.104) nesta sexta-feira (2) e avançou às quartas de final do ATP 500 de Pequim.
Yunchaokete, de 24 anos, colocou Djokovic (39 anos) contra as cordas, apoiado pela torcida chinesa.
Ele venceu o primeiro set por 6-4, mas na segunda parcial não foi páreo para a categoria e experiência do sérvio, que fechou em 7-6 (7/2).
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No set decisivo, 'Djoko' tomou rapidamente a iniciativa e abriu uma vantagem confortável, até selar a vitória sem sustos por com um 6-2, após duas horas e 52 minutos de partida.
"O ambiente foi incrível esta noite. Tentei dar o meu máximo", disse Djokovic ao público do centro da quadra.
Djokovic agora aguarda nas quartas de final o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.2) e o também chinês Juncheng Shang (N.250), que jogam no sábado.
Também se classificaram nesta sexta-feira o russo Karen Khachanov (N.27) e o polonês Hubert Hurkacz (N.39), que vão se enfrentar por uma vaga nas semifinais.
Em jogo válido pela primeira rodada, o também russo Daniil Medvedev (N.6), eliminou o espanhol Pablo Carreño (N.66) cm vitória por 2 sets a 0 (6-4 e 6-2).