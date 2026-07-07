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Tênis Djokovic sofre, mas vence Auger-Aliassime e vai enfrentar Sinner nas semis de Wimbledon Sérvio jogará a oitava semifinal consecutiva no grand slam inglês

O tenista Novak Djokovic venceu uma batalha de mais de cinco horas contra o canadense Felix Auger-Aliassime (4º do mundo), nesta terça-feira (7), e garantiu assim uma vaga na semifinal de Wimbledon, onde vai enfrentar o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

O sérvio de 39 anos, sete vezes campeão do torneio londrino, derrotou o jogador de 25 anos por 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7) e 7-6 (10/4), na partida de quartas de final mais longa da história de Wimbledon, com 5 horas e 15 minutos de duração.

"Venci com minha raquete e muito coração, controlando o nervosismo e a tensão extrema que se sente em partidas como esta", disse o vencedor logo após o jogo.

"Ainda jogo tênis para momentos assim. Só queria que tivesse sido a final", disse Djokovic, sorrindo.

"Não sei como meu corpo vai reagir amanhã de manhã", mas "esta é uma das melhores partidas da minha carreira nesta quadra", concluiu Djokovic, que estava tão exausto que abreviou a tradicional entrevista pós-jogo.

'Djoko' segue assim em busca do 25º título de Grand Slam de sua carreira (um recorde entre homens e mulheres).

Com este triunfo, ele superou outro recorde, o de seu antigo rival Roger Federer (7 semifinais consecutivas entre 2003 e 2009), tendo já superado o suíço em número de vitórias em partidas de simples na grama de Londres.

Djokovic soma agora 107 vitórias, contra 105 do oito vezes campeão do torneio, que se aposentou do circuito em 2022.

O sérvio vai enfrentar Sinner em sua oitava semifinal consecutiva em Wimbledon, um novo recorde.

Apesar de um susto com a panturrilha esquerda no final do primeiro set, que levou Djokovic a pedir um atendimento médico para receber uma massagem, o ex-número 1 do mundo venceu a primeira parcial no tie-break, após salvar três set points.

Uma dupla falta do tenista de Belgrado, cometida quando perdia por 4-3 no segundo set, permitiu que Auger-Aliassime quebrasse o saque e empatasse a partida em um set a um.

Claramente superior no terceiro set, Djokovic parecia caminhar para a vitória quando conquistou oito pontos consecutivos no início do quarto set, abrindo 2-0.

No entanto, o canadense, duas vezes semifinalista de Grand Slams, devolveu a quebra sem ceder pontos (empatando em 2-2) e venceu o tie-break.

O set decisivo não teve quebras de saque, então a partida foi para um super tie-break, que foi decisivamente dominado pelo jogador mais experiente.

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