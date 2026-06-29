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Tênis Djokovic sofre, mas vence em sua estreia em Wimbledon O sérvio de 39 anos venceu com parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4 na última partida do dia na Quadra Central

O campeão de Wimbledon de sete vezes, Novak Djokovic, número 8 do mundo, teve dificuldades em sua partida de estreia na grama de Londres nesta segunda-feira (29), mas conseguiu a vitória, derrotando o chinês Wu Yibing (número 102) em quatro sets.

O sérvio de 39 anos venceu com parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4 na última partida do dia na Quadra Central, onde espera conquistar seu 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde entre tenistas homens e mulheres, no dia 12 de julho.

O ex-número 1 do mundo vai enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas (87º), duas vezes finalista de Grand Slam e ex-número 3 do mundo, na próxima rodada.

Depois de chegar à final do Aberto da Austrália no início deste ano, Djokovic foi eliminado na terceira rodada de Roland Garros, no final de maio, pelo brasileiro João Fonseca (27º).

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