A- A+

TÊNIS Djokovic sofre, mas vence Griekspoor e vai às quartas do Masters 1000 de Paris Tenista sérvio fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4, em duas horas e 37 minutos

Irreconhecível, o tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, venceu o holandês Tallon Griekspoor (23º) nesta quinta-feira (2) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4, em duas horas e 37 minutos. Aparentemente com algum problema físico, o sérvio conseguiu suportar a pressão de Griekspoor, que no final acabou pagando pela falta de experiência.

‘Nole’ vai enfrentar por uma vaga nas semifinais o vencedor do duelo entre o atual campeão, o dinamarquês Holger Rune (7º), e o alemão Daniel Altmaier (54º).



Djokovic foi finalista no ano passado em Paris contra Rune, um encontro que poderá ser reeditado na próxima sexta-feira. O astro sérvio busca ampliar seu recorde de seis títulos no torneio da capital francesa.

Veja também

FUTEBOL Eliminado da Copa da Alemanha, Bayern tem "Klassiker" contra Dortmund na Bundesliga