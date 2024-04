A- A+

Tênis Djokovic supera Federer como número 1 mais velho do tênis Tenista inicia nesta semana a temporada no saibro de Monte Carlo

Novak Djokovic, que iniciará na terça-feira (9) a temporada no saibro em Monte Carlo, permaneceu mais uma semana como número 1 do ranking ATP e superou o recorde de Roger Federer como o tenista mais velho a ocupar o topo do esporte no mundo.

Com 36 anos e 322 dias, o sérvio é dois dias mais velho que o suíço era na última vez que ocupou o primeiro lugar no ranking mundial, inaugurado em agosto de 1973.

Atrás dos dois, estão o espanhol Rafael Nadal (33 anos e 244 dias) e o americano Andre Agassi (33 anos e 131 dias).

No top 10 do esporte, o italiano Jannik Sinner mantém o segundo lugar, com apenas 65 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz. A última edição do ranking registrou apenas uma alteração: o polonês Hubert Hurkacz, vencedor do primeiro título em terra batida no domingo no Estoril, subiu dois lugares e deixou o norueguês Casper Ruud em 10º lugar.

