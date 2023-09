A- A+

TÊNIS Djokovic vai à final do US Open e se aproxima de recorde absoluto de grand slams Título seria o 24º do sérvio, que igualaria a marca da australiana Margaret Court

Se em junho o sérvio Novak Djokovic se tornou o tenista homem com mais títulos de grand slams da história ao vencer em Roland Garros, o domingo pode ser novamente histórico. Classificado à final do US Open, Djoko pode igualar marca da australiana Margaret Court e se tornar o maior vencedor da história dos quatro principais torneios do circuito do tênis mundial.

Nesta sexta-feira, o sérvio, número 2 do mundo, despachou o americano Ben Shelton (47º), de apenas 20 anos, por três sets a zero, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/6. Agora, aguarda o vencedor de Carlos Alcaraz x Daniil Medvedev, que se enfrentam nesta sexta na outra semifinal.

O título pode garantir a Djoko o tetracampeonato da competição: igualaria o número de títulos de Rafael Nadal e John McEnroe na era aberta. O sérvio venceu em Nova York em 2011, 2015 e 2018. A decisão deste ano será a 10ª do torneio em sua carreira, recorde empatado com Bill Tilden.

"Sinto que ainda tenho algo em minhas pernas. Continuo acreditando que tenho algo para dar ao esporte", falou o sérvio ao site oficial do torneio sobre a decisão.



No sábado, a americana Coco Gauff e a bielorrusa Aryna Sabalenka fazem a final do simples feminino, às 17h.

