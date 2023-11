A- A+

Tênis Djokovic vai terminar o ano como número 1 do mundo, à frente de Alcaraz O sérvio já foi o melhor jogador do ano em 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 e 2021

O sérvio Novak Djokovic garantiu terminar o ano de 2023 como número 1 do mundo pela oitava vez, ampliando seu próprio recorde no domingo, ao estrear no ATP Finals com uma vitória difícil, enquanto Carlos Alcaraz é o número 2, de acordo com o ranking divulgado nesta segunda-feira (13).

Djokovic, que este ano elevou seu recorde de títulos de Grand Slam para 24, entrou na briga no torneio com uma vitória em três sets sobre o número 8 Holger Rune.

O sérvio, que já foi o melhor jogador do ano em 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 e 2021, também garante que se tornará o primeiro tenista da história a atingir a cifra simbólica de 400 semanas no topo da ATP.

Alcaraz não conseguirá alcançar a lenda de 36 anos no ranking mundial até o final de 2023.

O russo Daniil Medvedev fecha o pódio, seguido pelo italiano Jannik Sinner.

O melhor sul-americano da lista é o chileno Nicolás Jarry, protagonista de uma excelente temporada e que está em 19º.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild perdeu uma posição e é o 75º.

Ranking da ATP desta segunda-feira, 13 de novembro:

1. Novak Djokovic (SRB) 9945 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8455

3. Daniil Medvedev (RUS) 7200

4. Jannik Sinner (ITA) 5490

5. Andrey Rublev (RUS) 4805

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4235

7. Alexander Zverev (ALE) 3585 (+1)

8. Holger Rune (DIN) 3460 (+2)

9. Hubert Hurkacz (POL) 3245 (+2)

10. Taylor Fritz (EUA) 3100 (-1)

11. Casper Ruud (NOR) 2825 (-4)

12. Alex De Minaur (AUS) 2740

13. Tommy Paul (EUA) 2665

14. Grigor Dimitrov (BUL) 2570

15. Karen Khachanov (RUS) 2520

16. Frances Tiafoe (EUA) 2310

17. Ben Shelton (EUA) 2215

18. Cameron Norrie (GBR) 1940

19. Nicolás Jarry (CHI) 1810

20. Ugo Humbert (FRA) 1765 (+3)

