Djokovic vence Cobolli e vai enfrentar Sinner na semifinal de Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, sete vezes campeão de Wimbledon, avançou para as semifinais do torneio londrino nesta quarta-feira (9), após derrotar o italiano Flavio Cobolli, e continua em busca de ampliar seu recorde de títulos de Grand Slam entre os homens.

Atualmente número 6 do mundo, Djokovic superou Cobolli (N.24) por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (6/8), 6-2, 7-5 e 6-4, em três horas e 11 minutos na quadra central.

O veterano sérvio, de 38 anos, vai disputar sua 14ª semifinal em Wimbledon, um novo recorde, superando as 13 do suíço Roger Federer. Seu próximo adversário, na sexta-feira, será o italiano, número 1 do mundo, que horas antes eliminou o americano Ben Shelton (N.10).





A outra semifinal, que será disputada no mesmo dia, terá o espanhol Carlos Alcaraz (N.2), atual bicampeão de Wimbledon, contra o americano Taylor Fritz (N.5).

Caso vença Sinner e seja campeão no domingo, Djokovic não só elevará seu recorde de títulos de Grand Slam para 25, como também igualará o recorde de Federer, de oito títulos de Wimbledon.

Ele também disputará sua sétima final consecutiva do torneio, tendo vencido as quatro anteriores antes de perder as duas últimas, em 2023 e 2024, para Alcaraz.

O sérvio, campeão do ATP 250 de Genebra em maio, teve dificuldades para vencer Cobolli.

O italiano, que conquistou os dois primeiros títulos de sua carreira este ano (ATP 250 de Bucareste e ATP 500 de Hamburgo), disputava as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez.

