A- A+

TÊNIS Djokovic vence Dimitrov em três sets e avança às oitavas do Masters 1000 de Roma O sérvio disputará uma vaga nas quartas de final contra o britânico Cameron Norrie (13º) ou o húngaro Marton Fucsovics (92º)

O sérvio Novak Djokovic, atual campeão e cabeça-de-chave do Masters 1000 em Roma, teve de suar muito para avançar às oitavas de final no último domingo (14) contra o búlgaro Grigor Dimitrov (33º) a quem derrotou com parciais de 6-3, 4-6 e 6-1.

Buscando recuperar confiança e ritmo no saibro, duas semanas antes de Roland Garros (28 de maio a 11 de junho), o seis vezes campeão em Roma se mostrou sólido contra um adversário de prestígio e combativo, a quem havia derrotado onze vezes em doze confrontos.

'Nole', que vem sofrendo com problemas no cotovelo nas últimas semanas, disputará uma vaga nas quartas de final contra o britânico Cameron Norrie (13º) ou o húngaro Marton Fucsovics (92º).

"Acho que fui sólido, consegui vencer em dois sets, mas felizmente recuperei com uma quebra crucial no primeiro game (do terceiro set)", analisou o sérvio de 35 anos.

"Estou feliz com a forma como terminei", acrescentou sobre uma partida que disputou sem a proteção no cotovelo direito que havia usado nas semanas anteriores.

Também neste domingo ocorreu finalmente a primeira vitória em Roma do russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça-de-chave, na sua quarta participação na 'cidade eterna'.

Ele venceu o finlandês Emil Ruusuvuori (43º) por 6-4 e 6-2.

"Estou feliz por finalmente vencer aqui em Roma", disse sorrindo o russo ma quadra Nicola Pietrangeli.

"Só quero ganhar o máximo de jogos possível. O saibro nem sempre é fácil para mim, mas este ano estou jogando bem."

Medvedev enfrentará na terceira rodada o espanhol Bernabé Zapata (38º).

Veja também

SANTA CRUZ "Jogamos o suficiente para sair com a vitória", analisa Felipe Conceição após derrota do Santa Cruz