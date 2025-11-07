Djokovic vence o alemão Yannick Hanfmann e vai à final do ATP 250 de Atenas

A- A+

O tenista Sérvio Novak Djokovic, atual número 5 do mundo, se classificou para a final do ATP 250 de Atenas ao derrotar o alemão Yannick Hanfmann (N.117) nesta sexta-feira (7).

Primeira cabeça de chave do torneio, Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 19 minutos.

O sérvio de 38 anos vai enfrentar em sua terceira final na temporada o vencedor do duelo entre o americano Sebastian Korda (N.52) e o italiano Lorenzo Musetti (N.9), que precisa do título para garantir vaga no ATP Finals (9 a 16 de novembro).

Caso seja campeão no sábado, 'Nole' levantará seu 101º troféu no circuito, ficando mais próximo dos 103 do suíço Roger Federer e dos 109 do americano Jimmy Connors.

Contra Hanfmann, Djokovic encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas nas semifinais, em Roland Garros, Wimbledon, US Open e no Masters 1000 de Xangai.

O veterano Sérvio Cortes o serviço do adversário com 3-2 no placar e manteve a vantagem fechar até o primeiro set em 6-3.

Na segunda parcial, Djokovic teve o saque quebrado no jogo quarto, mas deu o troco a tempo para empatar em 3-3. Depois, conseguiu uma nova quebra e aproveitou para selar a vitória com um 6-4.

