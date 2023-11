A- A+

Tênis Djokovic vence Hurkacz, mas depende de Sinner para avançar no ATP Finals Se Sinner derrotar Rune, Djokovic avança no torneio. Mas se o dinamarquês vencer a partida, o atual campeão e grande favorito ao título estará eliminado

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, venceu o polonês Hubert Hurkacz (9º) nesta quinta-feira (16), na terceira e última rodada do Grupo Verde do ATP Finals, mas precisa esperar para saber se avança às semifinais.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 4-6 e 6-1, em duas horas e quatro minutos.

Ao perder o segundo set para Hurkacz, 'Nole' deu ao italiano Jannik Sinner (4º) a classificação matemática para as semifinais, antes mesmo de seu jogo contra o dinamarquês Holger Rune (8º), também nesta quinta-feira (16).

Se Sinner derrotar Rune, Djokovic avança no torneio. Mas se o dinamarquês vencer a partida, o atual campeão e grande favorito ao título estará eliminado.

Djokovic, de 36 anos, precisou de três sets para vencer Rune na primeira rodada. Na segunda, foi derrotado por Sinner também em três sets.

A parcial perdida para Hurkacz pode custar caro na hora de estabelecer a classificação final do grupo nos eventuais critérios de desempate.

"Fiz o que tinha que fazer, vamos ver o que acontece e se estarei ou não nas semifinais", declarou o sérvio após a vitória.

Sobre as dificuldades que teve contra Hurkacz, Djokovic admitiu que o polonês costuma ser um adversário duro de bater.

"Ele é um jogador que admiro muito fora das quadras, mas muitas vezes me causa problemas com seu saque", afirmou.

Veja também

Série B Apesar do título antecipado, treinador do Vitória prega seriedade para confronto contra o Sport