Djokovic vence na United Cup, mas sente problema no punho

A Sérvia derrotou a República Tcheca por 2 a 1 em duelo pela United Cup nesta terça-feira (2), com um ponto somado pelo número 1 do mundo, Novak Djokovic. Ele sofreu com dores no punho durante a partida contra Jiri Lehecka, o que o levou a desistir de fazer o jogo de duplas.

Djokovic abriu o placar para os sérvios, após bater Lehecka em três sets, com parciais de 6-1, 6-7 (3/7) e 6-1, em duas horas e 15 minutos de partida.

Depois de perder o segundo set no "tie-break", o sérvio pediu atendimento médico por conta dos problemas no punho direito.

"Não é a primeira nem a última vez", disse "Nole" depois do jogo sobre as dores.

"São coisas que podem acontecer em início de temporada. Felizmente, consegui administrar e encontrar soluções com o voleio para terminar vencendo", acrescentou.

No segundo jogo de simples, os tchecos empataram com a vitória de Marketa Vondrousova sobre Olga Danilovic (6-1, 3-6, 6-3). Tudo foi decidido no duelo de duplas, do qual Djokovic não participou por seus problemas no punho.

A dupla formada por Danilovic e Hamad Medkedovic venceu Miriam Kolodziejova e Roman Jebavy por 4-6, 7-6 (7/2) e 10-8.

Nas outras eliminatórias disputadas nesta terça-feira, o Chile bateu a Grécia por 2 a 1, graças aos pontos somados por Nicolás Jarry e a dupla formada por Daniela Seguel e Marcelo Barrios.

O astro do tênis grego Stefanos Tsitsipas (número 6 do mundo) não enfrentou Jarry por problemas físicos nas costas, embora tenha participado do jogo de duplas mistas.

Por fim, a Croácia derrotou a Holanda por 2 a 1 com as vitórias de Borna Coric e Donna Vekic nos dois duelos individuais.

