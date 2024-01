Djokovic vence Prizmic, de 18 anos, na estreia no Aberto da Austrália

A- A+

O tenista sérvio Novak Djokovic, que busca o inédito 25º título de Grand Slam e o 11º em Melbourne, precisou neste domingo (14) de quatro horas para superar a primeira rodada do Aberto da Austrália contra o jovem croata de 18 anos Dino Prizmic (178º) por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

Prizmic, um estreante no Grand Slam que ainda não tinha nascido quando Djokovic estreou em Melbourne em 2005, perdeu o primeiro set por 6-2, mas depois de algumas massagens na coxa esquerda o jovem deixou de lado qualquer insegurança e começou a se impor diante do número 1 do mundo, vencendo o segundo set no tie-break.

Depois de um início equilibrado no terceiro set, em que o croata chegou a abrir 3-2, o campeão sérvio, quase invencível na quadra dura de Melbourne, fez jus ao seu impressionante retrospecto e venceu os quatro games seguintes para ficar na frente com 2 sets a 1.

A quarta e última parcial trouxe menos problemas para 'Djoko'. Lutando até o fim, Prizmic salvou seis match points antes de finalmente sucumbir

"Comecei muito bem para um cara de 36 anos. Mas, nossa... pensando bem, tenho o dobro da idade dele", brincou Djokovic. "A realidade bateu forte esta noite", acrescentou ele, sorrindo.

"Mas é preciso dar um crédito a ele. Ele tinha um plano de jogo incrível, tinha resposta para tudo. Tive alguns bons momentos e outros momentos em que gostaria de ter jogado melhor. Fisicamente, ainda estou me encontrando na quadra", disse o sérvio.

"Ele merece todos os aplausos, todos os créditos que recebe", afirmou Djokovic. "É incrível ver alguém tão maduro para sua idade. Ele se saiu incrivelmente bem na quadra. Este é o momento dele, honestamente. Poderia facilmente ter sido o seu jogo também. Veremos muito dele no futuro", concluiu.

Na segunda rodada, o sérvio enfrentará um tenista australiano: Alexei Popyrin ou Marc Polmans.

Djokovic conquistou o título no ano passado com uma vitória por três sets sobre o sétimo cabeça-de-chave deste ano, Stefanos Tsitsipas.

Se for campeão este ano, ultrapassará o recorde de Grand Slams de todos os tempos da australiana Margaret Court e se juntará apenas a Court (Aberto da Austrália) e Rafael Nadal (Aberto da França) ao vencer 11 vezes um único torneio 'major'.

Veja também

Campeonato Espanhol Girona empata com lanterna Almería e assume liderança provisória do Espanhol